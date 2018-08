„Kann nicht verlangen, dass wir immer gewinnen!“

Keine Frage, der SK Rapid Wien legt rein sportlich betrachtet seit Wochen eine veritable Berg- und Talfahrt hin - und aktuell geht‘s, wie man am sonntägigen 1:2 beim LASK sieht, eher wieder in Richtung Tal! Dabei hatten die klaren Siege im ÖFB-Cup (5:0 bei Kufstein) und zum Liga-Auftakt (3:0 bei der Admira) durchaus die Hoffnung auf „mehr“ geweckt. Doch seither konnte man nur mehr das 4:0 gegen Slovan Bratislava am vergangenen Donnerstag als Sieg verbuchen. Rapid-Trainer Goran Djuricin strich nach der Niederlage beim LASK dennoch das aus seiner Sicht Positive heraus...