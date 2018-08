Ehepaar überschlug sich mit Beiwagenmaschine

Bei einem Oldtimerrennen in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) hat sich ein Ehepaar am Sonntag mit seinem Beiwagenmotorrad überschlagen. Die beiden blieben verletzt auf der Fahrbahn liegen. Streckenposten unterbrachen vorübergehend die Veranstaltung und alarmierten die Rettung. Diese brachte das Paar in das Krankenhaus nach Bad Ischl, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.