So feierte Putin auf Kneissls Hochzeit

Putin hielt eine Festrede, forderte die Außenministerin zum Tanz auf und sprach mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache, bevor er wieder in den Flieger stieg und zu seinem nächsten Termin weiterreiste. Am Abend trifft er Angela Merkel in Berlin. Bundeskanzler Sebastian Kurz nutzte den Weg von Gamlitz zum Flughafen Graz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in dessen Präsidentenlimousine, um bilateralen Fragen sowie die „aktuelle politische Lage und Krisenherde wie die Ukraine, Syrien, Energiepolitik und das Verhältnis EU-Russland“ zu besprechen.