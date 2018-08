„WoW“: Große Schlacht um Azeroth hat begonnen!

Der Hype bei seiner Veröffentlichung vor 14 Jahren mag verflogen sein, aber immer noch erfreut sich Blizzards Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ größer Beliebtheit. Der Primus der MMOs hat schon viele Rivalen überlebt und schickt sich nun mit dem mittlerweile siebten Add-on an, neues Leben in die virtuellen Weiten der Fantasy-Welt Azeroth zu bringen. „Battle for Azeroth“ ist soeben erschienen.