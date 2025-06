Gamer entsetzt: Killer spielte bei Shooter-Turnier

Ganz so isoliert, wie zunächst angenommen, war er dabei nicht. Der Schul-Amokläufer fuhr auf Wettbewerbe – LAN-Partys, auf denen sich Hunderte Gaming-Fans mit ihren Computern in Veranstaltungshallen ein Wochenende lang zum Spielen treffen. 2024 wurde er bei so einer Veranstaltung sogar auf die Bühne geholt – in Vereinskleidung, als Teil eines Teams. Online-Videos dokumentieren die Teilnahme an einer 1000-Teilnehmer-LAN in Graz. Krone+ folgt der Gaming-Spur des Killers und verrät, was Arthur A. dort gespielt hat – und wie seine damaligen Teamkollegen auf die Wahnsinnstat reagieren.