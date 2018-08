Waldbrand und Gasalarm im Bezirk Villach

Bei Grabungsarbeiten im Bereich der neuen Maria Gailer-Brücke in Villach-Tschinowitsch wurde eine Gasleitung beschädigt - vermutlich beim Setzen einer Leitschiene. „Die akute Gefahr ist aber bereits gebannt. Aktuell wird gegraben und geschaut, was genau passiert ist. Die Einsatzkräfte haben den Bereich sofort abgesperrt, da Gasgeruch wahrgenommen wurde“, so Josef Stocker, Pressesprecher der Kelag. Anrainer wurden gebeten, vorerst in den Gebäuden zu bleiben.