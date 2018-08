Ehemaliger Flüchtling holte Bronze für Österreich

„Wenn ein Schwarzer in dieser Geschwindigkeit durch den Wald hirscht„

“Er kaufte sich das Ticket selbst, kam, lief in Salzburg (Platz drei/Anm.) und traute sich nicht mehr heim. In seiner Familie waren Leute umgekommen, auch Freunde waren verschwunden. In Äthiopien ist man da nicht zimperlich. Lemawork hatte Angst und blieb hier„, erzählte sein Trainer und Manager Harald Fritz. Ketema sprang Fritz förmlich ins Auge. “Wenn in den Stockerauer Auen ein Schwarzer in dieser Geschwindigkeit durch den Wald hirscht, fällt er auf“, erinnerte sich Fritz an die erste Begegnung.