Rottweiler-Attacke: Bub (9) mehrfach gebissen

In Niederösterreich sind am Wochenende ein Neunjähriger sowie eine 39-Jährige Opfer einer Rottweiler-Attacke geworden. Der Bub sei mehrmals in die Füße gebissen worden, hieß es seitens der Landespolizeidirektion am Montag. „Christophorus 3“ flog das Opfer ins Landesklinikum Wiener Neustadt.