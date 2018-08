Polizeihelikopter holt Bergsteiger vom Traunstein

Ein 37-jähriger Hobby-Sportler wollte am Sonntag erstmals den Traunstein bei Gmunden bezwingen. Er entschied sich für den Aufstieg über den Hans-Hernler-Steig und den Traunsee-Klettersteig zum Gipfelplateau. Nachdem er oben heil angekommen war, wollte er zurück über den Naturfreundesteig ins Tal. Allerdings verfehlte er dabei den Wegverlauf am sogenannten Südwestgrad und stieg stattdessen irrtümlich über den Gratverlauf - einer Kletterroute im 3. Schwierigkeitsgrad - ab. Der 37-Jährige geriet in immer steileres Gelände, bis er schließlich in einer felsdurchsetzten Rinne beim „Sanduhrenparadies“ weder vorwärts noch rückwärts konnte. Um nicht abzustürzen, klammerte sich der Mann verzweifelt an einem Felsen fest.