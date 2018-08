Mofa-Unfall: Eltern fanden toten Sohn (17) im Bach

Eine schreckliche Tragödie erschüttert die Gemeinde Heiligenberg. Ein 17-jähriger Lehrling war Freitagfrüh am Weg zur Arbeit mit dem Mofa tödlich verunglückt. Als er am Nachmittag nicht heim kam, suchten die Eltern nach ihm - und fanden den Sohn in einem Bachbett.