Für DJ Rene Rodrigezz ist Milchschnitte Pflicht

Neue Songs

Und er hat noch eine Vorliebe für Süßes - so ist eine Milchschnitte noch heute vor jedem Auftritt praktisch Pflicht. Derzeit legt der Oberösterreicher gerade am Festival in Zrce (Kroatien) auf und bastelt schon wieder an neuen Songs. „Im Herbst werde ich zwei bis drei neue Lieder rausbringen“, verrät Rodrigezz. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja die ersten Kostproben bereits beim „Krone“-Fest zu hören.