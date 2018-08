Hubschrauber rettet drei erschöpfte Wanderer

Am frühen Abend des 9. August 2018 geriet eine dreiköpfige Wandergruppe aus Wien am sogenannten „Dürrensteigkamm“ im Gebiet des Almkogel, Gemeindegebiet Großraming, (Grenzgebiet zum Reichramiger Hintergebirge) am Gratweg zwischen dem Ochsenkogel und der Langlackenmauer in einer Seehöhe von 1.460 Meter in Bergnot.