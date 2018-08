Mit E-Rollstuhl auf Friedhof „gestrandet“

„Einsatzort: Friedhof in Oberwart. Fahrzeug: unbekannte Fahrzeugart. Vermerk: dringend“, so die wenigen Daten des Einsatzes für ÖAMTC-Pannenfahrer Herbert Riegler. Als der Gelbe Engel schließlich am Zielort eintraf, fand er einen scheinbar verlassenen Friedhof hinter geschlossenen Toren vor. Doch der pflichtbewusste Helfer gab nicht auf, mit lauten Rufen machte er auf sich aufmerksam: „Ich hab plötzlich eine Antwort gehört. Herr B. saß auf einem Stein nahe der Wasserstelle und konnte sich nicht weiterbewegen.“