Wespe löst Unfall aus: Auto landet am Dach

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag um 18.40 Uhr in Waldzell. Die 27-Jährige hatte in ihrem Auto eine Wespe bemerkt und geriet dadurch so sehr in Panik, dass sie auf Höhe einer Baufirma das Steuer verriss und mit einem Pkw kollidierte, den ein 24-Jähriger aus Waldzell lenkte.