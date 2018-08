250.000 US-Dollar Preisgeld für „FIFA“-Weltmeister

In der O2-Arena in London hat am Samstagabend das Finale im wichtigsten eSport-Turnier in der „FIFA“-Szene stattgefunden. Beim Finale des „FIFA eWorld Cup 2018“ traten ein 20-jähriger PlayStation-Gamer aus Belgien und ein 18-jähriger Xbox-Spieler aus Saudi-Arabien gegeneinander an. Das 250.000 US-Dollar schwere Preisgeld ging nach Saudi-Arabien.