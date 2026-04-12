„Dancing Stars“-Reunion: Glamour und VIP-Anekdoten

Die „Dancing Stars“ halten zusammen – das zeigte sich nun in Wien: Profitänzer Dimitar Stefanin und Kollegin Alexandra Scheriau bringen mit ihrer neuen Tanzschule Schwung in den 9. Bezirk. Bei der Eröffnung mit dabei: Promis und Ex-„Dancing Stars“ wie Marika Lichter, Gery Keszler & Co. Auch lustige Geschichten und Anekdoten blieben nicht aus.