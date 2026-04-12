Inter gewinnt nach 0:2-Rückstand in Como

Inter hat die Tabellenführung in der Serie A nach einem Comeback-Sieg in Como ausgebaut. Die Mailänder setzten sich auswärts beim Fünften 4:3 durch und liegen nun neun Punkte vor Napoli, das davor bei Parma nicht über ein 1:1 hinausgekommen war.
Como lag kurz vor dem Pausenpfiff 2:0 voran, ehe Marcus Thuram in der Nachspielzeit das 1:2 gelang. Kurz nach Seitenwechsel (49.) glich der Franzose aus, danach stellte Denzel Dumfries ebenfalls per Doppelpack (58., 72.) auf 4:2 für die Mailänder.
Comos drittes Tor per Elfmeter in der 89. Minute durch Lucas Da Cunha brachte noch einmal Spannung in die Partie.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.