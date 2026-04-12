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Serie A

Inter gewinnt nach 0:2-Rückstand in Como

Fußball International
12.04.2026 22:54
Comeback-Sieg für Inter
Comeback-Sieg für Inter(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Inter hat die Tabellenführung in der Serie A nach einem Comeback-Sieg in Como ausgebaut. Die Mailänder setzten sich auswärts beim Fünften 4:3 durch und liegen nun neun Punkte vor Napoli, das davor bei Parma nicht über ein 1:1 hinausgekommen war.

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Como lag kurz vor dem Pausenpfiff 2:0 voran, ehe Marcus Thuram in der Nachspielzeit das 1:2 gelang. Kurz nach Seitenwechsel (49.) glich der Franzose aus, danach stellte Denzel Dumfries ebenfalls per Doppelpack (58., 72.) auf 4:2 für die Mailänder.

Comos drittes Tor per Elfmeter in der 89. Minute durch Lucas Da Cunha brachte noch einmal Spannung in die Partie.

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