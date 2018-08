Pensionist trieb zwei Meter unter Wasser - tot

Die Serie von Notfällen beim Baden reißt in Oberösterreich nicht ab. So ging ein Pensionist beim Baden in Au bei der Traun unter, Polizisten konnten den bewusstlosen 77-Jährigen aus dem Wasser holen. Ein Notarztteam brachte ihn noch in das Klinikum Wels - der Mann konnte aber nicht mehr gerettet werden.