Fußgängerin von Lkw erfasst - in Lebensgefahr

Der Lkw war um 8.15 Uhr in der Invalidenstraße an der Kreuzung mit der Landstraßer Hauptstraße bei Rotlicht am linken Abbiegefahrstreifen stehen geblieben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Fußgängerin ging zwischen dem Gitter einer Straßenbahn-Haltestelleninsel und dem Lastwagen in Richtung Kreuzung.