Wienerin von Ehemann leblos in Donau entdeckt

Schrecklicher Fund am Mittwoch zwischen Zeiselmauer und Greifenstein im niederösterreichischen Bezirk Tulln: Die Leiche einer Frau wurde in der Donau entdeckt. Die Identität der Toten ist Gegenstand von Ermittlungen, jedoch dürfte es sich um „eine Frau handeln, die am Wochenende als abgängig gemeldet wurde“, so Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Donnerstag. Eine Obduktion wurde angeordnet, da die Tote Verletzungen aufwies.