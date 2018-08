Land gegen illegales Glücksspiel völlig machtlos

Grenznähe als Problem

Dass in keinem anderen Bundesland das bestens organisierte kriminelle Gewerbe so gut wie in Oberösterreich blüht, hat aber auch andere Gründe. „Es liegt an der Nähe zu Tschechien und Deutschland. Dennoch hat die Politik zu lange nicht reagiert“, kritisiert Grünen-Bundesrat David Stögmüller. Er hat an Finanzminister Löger (ÖVP) eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema geschickt. Die Ergebnisse sind schockierend. Neben der Zahl der beschlagnahmten Geräte - siehe Grafik - ist Oberösterreich auch in anderen Bereichen seit Jahren führend.