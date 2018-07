Tiroler Staatsverweigerer zu Geldstrafe verurteilt

Ein mutmaßliches Mitglied der staatsfeindlichen Verbindung „Staatenbund Österreich“ ist am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da der 54-Jährige nicht zum Prozess erschienen war - dies hatte er bereits in der Vorwoche lautstark per Telefon angekündigt -, wurden die Verhandlung in seiner Abwesenheit durchgeführt und ein Urteil gesprochen.