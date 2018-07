Hunderte mussten am Münchner Flughafen übernachten

Chaos am ersten Ferientag in Bayern

Ausgerechnet am ersten Ferientag in Bayern kam es am zweitgrößten Flughafen Deutschlands zu chaotischen Zuständen. Tausende standen in langen Schlangen an, um doch noch abheben zu können, mehr als 200 Flüge mussten überhaupt gestrichen werden. Wegen der Hitze wurden die Wartenden mit Getränken versorgt, um für Frischluft zu sorgen, wurden alle Türen im öffentlichen Bereich geöffnet.