Flughafen München: Immer noch Tausende gestrandet

Chaos am Münchner Flughafen ausgerechnet am ersten Ferientag in Bayern: Der Terminal 2 des Airports musste Samstagfrüh geräumt werden, weil sich eine Frau unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand. Vor den gesperrten Sicherheitskontrollen bildeten sich enorme Schlangen, Tausende starteten verspätet in den Urlaub. 200 Flüge fielen aus. Die Frau konnte mittlerweile identifiziert werden. Sie sei nicht festgenommen worden, sondern auf freiem Fuß. Das von ihr - oder möglicherweise doch vom Sicherheitspersonal - verursachte Chaos werden die Urlauber am Flughafen München jedenfalls auch am Sonntag noch zu spüren bekommen. Am Samstagabend nach 19 Uhr war die Ankunftshalle am Terminal 2 immer noch hoffnungslos überfüllt.