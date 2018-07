2022 werden 1,5 Millionen Menschen im Land leben

Große Herausforderungen

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist sich der großen Herausforderungen bewusst: „Wir haben auch wegen des prognostizierten Bevölkerungswachstums einen neuen Kurs in der Finanzpolitik eingeschlagen. Wir schaffen Chancen statt Schulden. Die Verwaltungsreform ist am Laufen. Für Menschen mit Beeinträchtigung werden 400 neue Wohnplätze geschaffen. Im ländlichen Raum wird das Breitband ausgebaut“, so Stelzer nach Analyse der aktuellen Auswertung der Statistik-Abteilung des Landes. Die etliche interessante Fakten liefert: