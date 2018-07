Abscheuliche Kinderpornos mit Tieren per WhatsApp

Sex-Video mit Truthahn

Ebenfalls in den „Genuss“ einer Diversion kam ein 32-jähriger Unterländer, der ein ähnliches Video - allerdings mit einem Truthahn - zugeschickt bekam, per Facebook an seine Freundin und per WhatsApp an Freunde weiterschickte. Richterin Preßlaber schlug eine Geldbuße von 1300 Euro, die dem Angeklagten zunächst zu teuer war - dann stimmte er aber doch zu.