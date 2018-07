Dieb wollte offenbar gratis Liebesurlaub machen

„Drogen machen offensichtlich dumm!“ Richter Norbert Hofer erklärte dem früher drogensüchtigen Angeklagten eindeutig, was er von seinen „Märchen“ hielt. Nachdem der 26-Jährige mit seinem Pkw samt Blaulicht „wie gestört“ am Innsbrucker Südring herumraste, fand die Polizei in seiner Geldtasche eine gestohlene Bankomatkarte. „Stimmt nicht. Ich habe die Karte selbst bei der Polizei abgegeben, als ich einen Diebstahl anzeigen wollte. Mir wurden im Hotel nämlich rund 500 Euro gestohlen“, wollte der Stubaier dem Richter trotz eindeutiger Polizeiaufzeichnungen weismachen. Und er lieferte gleich drei Varianten, wie er zu der Karte kam. Erst will er sie in Hall gefunden haben, dann beim Skilift in Neustift und schlussendlich bei einem Müllkübel vor dem Hotel, wo er selbst bestohlen worden sein will. Doch für Richter Hofer war es augenscheinlich, dass der Arbeitslose, der zwei schöne Tage mit einer Bekannten aus Wien genießen wollte, der wohl einzige Dieb im Hotel war. Schließlich fand man bei ihm ein Dietrich-Set. Und außerdem sprach das Verhalten, nachdem ihm angeblich Geld gestohlen wurde, Bände. Laut Hotelchef schlug er nämlich vor, nicht fürs Zimmer bezahlen zu müssen und dafür keine Anzeige zu machen. Nicht rechtskräftiges Urteil: 1600 Euro Geldstrafe - die Hälfte davon bedingt - und 160 Euro Schadensersatz für den bestohlenen Deutschen.