Ivanka Trump gibt ihre Modemarke auf

US-Präsidententochter Ivanka Trump hat die Einstellung ihrer gleichnamigen Modemarke angekündigt. Auf absehbare Zeit wolle sie sich auf ihre Arbeit in Washington konzentrieren, kündigte die 36-Jährige am Dienstag an. Sie wisse auch nicht, ob sie zum Modebusiness „jemals zurückkehren“ werde. Die Tochter von Donald Trump ist seit April 2017 als offizielle Beraterin im Weißen Haus tätig. In einem Statement erklärte Ivanka, dass die Schließung „der einzig faire Ausgang für mein Team und meine Partner“ sei.