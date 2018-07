Tunesien will Sami A. nicht ausliefern

Zuerst wurde der 42-jährige Sami A. in sein Heimatland Tunesien abgeschoben. Danach hat ein deutsches Gericht entschieden, dass die Rückführung „grob rechtswidrig“ war und der Tunesier wieder nach Deutschland geholt werden muss. Doch nun weigern sich die tunesischen Behörden, den Leibwächter des früheren Al-Kaida-Terrorpaten Osama bin Laden auszuliefern. Als Grund nannte die tunesische Justiz am Dienstag, dass Sami A. womöglich eine Anklage wegen Terrorismus in seinem Heimatland bevorstehe.