Unverbesserlich: Lenker stand wieder unter Drogen

Dieser Lenker scheint offenbar unverbesserlich. Nachdem dem Trauner (26) bereits in der Vergangenheit schon einmal der Führerschein wegen Fahrens unter Suchtgifteinfluss abgenommen worden war, wurde er am Sonntagabend neuerlich „zugedröhnt“ von der Polizei am Steuer seines Autos erwischt.