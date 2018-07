Komplette Sitzgarnitur von Rastplatz gestohlen

Ohne Genierer haben Unbekannte am Mittwoch mitten am Tag zwei massive Sitzbänke aus unbehandeltem Lärchenholz von einem Rastplatz auf der Villacher Alpenstraße gestohlen. Wenige Stunden später, in der Nacht auf Donnerstag, schnappten sich die Täter auch noch den dazugehörigen Massivholztisch.