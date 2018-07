Spektakulär: Adler zeigen Wien aus ihrer Sicht

Wien aus der Adlerperspektive: Ab sofort kann die Bundeshauptstadt mittels VR-Brille in 360-Grad-Perspektive aus Sicht der Greifvögel erlebt werden. „Fritzi“ und „Bruno“ starteten dafür im Oktober 2017 im Auftrag von Wien-Tourismus mit einer 360-Grad- bzw. einer 16:9-Kamera am Rücken vom Donauturm sowie aus einem Heißluftballon, der sich im Garten des Palais Schwarzenberg in die Lüfte erhob.