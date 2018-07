Video zeigt, wie ISS die USA und Afrika überfliegt

Das aus rund 400 Kilometern Höhe aufgenommene Video zeigt im Zeitraffer den Flug des Außenpostens der Menschheit im Weltall über die USA bis Afrika - eine 14.000 Kilometer lange Reise in knapp vier Minuten! Ganz rechts ist übrigens der private Raumfrachter „Cygnus“ zu sehen, der am Sonntag von der ISS abgekoppelt hat und am 30. Juli mit Hunderten Kilogramm Müll an Bord beim Eintritt in die Erdatmosphäre über dem Pazifischen Ozean verglühen wird.