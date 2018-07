Privater Raumfrachter „Cygnus“ von ISS abgekoppelt

„Cygnus“ soll nun noch zwei Wochen für Tests im All bleiben, mehrere Satelliten aussetzen und schließlich am 30. Juli mit Hunderten Kilogramm Müll an Bord beim Eintritt in die Erdatmosphäre über dem Pazifischen Ozean verglühen. Der Frachter war an Bord einer „Antares“-Rakete in Richtung Internationale Raumstation ISS abgehoben und hatte am 25. Mai am Außenposten der Menschheit im All angedockt.