Von Wurzeln und Flügeln: Wenn Kinder ausziehen

Der Weg der Kinder liegt in Gottes Hand

Wenn ich heute daran denke, kommt mir die Geschichte vom „verlorenen“ Sohn in den Sinn, der seinen Vater bittet, ihm vorzeitig sein Erbe auszuzahlen. Er will unabhängig sein und das Leben genießen. Er packt seine Sachen zusammen, verlässt den Vater und reist ins Ausland. Der Vater lässt ihn gehen, aber im Herzen lässt er die Türen offen. So konnte der Sohn zurückkehren, auch wenn sein Weg nicht so verlaufen war, wie er oder sein Vater es sich erwünscht hätten. Dieser biblische Vater ist einer meiner persönlichen Helden, und ich hoffe, dass ich meine Kinder einmal ebenso großherzig gehen lassen kann. Dass ich ihnen Wurzeln und Flügel mitgeben kann, im Wissen, dass sie nicht mir gehören. Dass sie immer nur „geliehen“ waren. Und dass ihr Weg nicht in meiner, sondern in Gottes Hand liegt.