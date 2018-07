Mit der „Krone“ zur „Zauberhaften Open-Air“ Show

Die Magier Thommy Ten & Amélie van Tass sind nicht aufzuhalten! Weltmeistertitel 2015 in Italien, 2. Platz aus 100.000 Bewerbern bei der weltgrößten Castingshow "America’s Got Talent" mit über 16 Millionen Zusehern pro Show, ausverkaufte Shows von der Oper in Sydney bis zum Planet Hollywood Hotel in Las Vegas, die erfolgreichste Zaubershow am New Yorker Broadway aller Zeiten (noch vor David Copperfield und Houdini) sowie der Wochensale-Rekord 2016 auf der berühmtesten Theatermeile der Welt - Thommy Ten & Amélie van Tass haben im Vorjahr alle Rekorde gebrochen und sind zu Superstars der internationalen Showszene aufgestiegen.