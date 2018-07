„Ich lasse mich nicht unterkriegen!“

Inzwischen hatte sich die Krümmung auf über 20 Grad verstärkt, der jungen Dame blieb ein Korsett nicht erspart. „Zunächst wurde ein Gipsabdruck angefertigt und ich musste mich 10 Tage lang im Spital an das Kunststoff-Korsett gewöhnen. Es fühlte sich wie eine zweite, aber harte Haut an. Nur zum Duschen und Turnen durfte ich den ’Panzer‘ ausziehen.“ In der Teenagerzeit war das natürlich besonders schlimm. „Jeder hat mich angeschaut, und gefragt: ,Was hast Du da?‘. Ich trug weite Kleidung, ging nicht mehr gerne ins Schwimmbad, und das Korsett musste ständig neu angepasst werden, was wieder Beschwerden verursachte.“ Im Sommer empfand sie den „Panzer“ überhaupt als Katastrophe. All das nagte am Selbstbewusstsein, sie zog sich immer mehr zurück.