Tumultartige Szenen: Massenansturm in Paris

Schon Stunden vor Anpfiff des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Frankreich und Kroatien in Moskau war die Public-Viewing-Zone am Eiffelturm in Paris voll besetzt. „Wir können aus Sicherheitsgründen keine weiteren Personen einlassen“, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag auf Twitter mit.