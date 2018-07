Böser Sturz! Mitfavorit Porte muss aufgeben

Der Sieger der Tour de Suisse wurde bald nach dem Start in Arras in einen Massensturz verwickelt und zur Untersuchung in ein Spital gebracht. Der 33-jährige Porte ist ein Teamkollege des in der Gesamtwertung führenden Belgiers Greg van Avermaet und sollte auf dieser Etappe von den BMC-Fahrern besonders geschützt werden.