3:0! Salzburg demoralisiert Frankreichs EL-Starter

Damit blieben die Salzburger in fünf Testspielen ohne Gegentreffer und stets siegreich. Munas Dabbur erzielte den Führungstreffer kurz nach der Pause (50.), Mattersburg Rückkehrer Smail Prevljak (90.), der vor einem Jahr noch in Lifering spielte, und Xaver Schlager (92.) erhöhten dann für die überlegenen Salzburger. RBS jagt derzeit allen Gegnern Angst ein, so, wie sie im Sommer bisher auftreten.