Kühlungsborn: An der bezaubernden Ostsee

An der Ostsee wird die Kulinarik besonders großgeschrieben: Hier findet jeder ganz nach seinem Gusto das passende Lokal - hat allerdings auch die Qual der Wahl. Im Rahmen der Gourmet-Tage von 2. 11.-8. 12. kocht ganz Kühlungsborn. Sechs Spitzenköche schwingen an verschiedenen Themenabenden den Kochlöffel. Es werden zudem auch Workshops angeboten, um sich selbst an den verschiedensten Gerichten zu versuchen und zu erfahren, was ein perfekter Gastgeber alles bieten muss. Naschkatzen sollten einen Abstecher in den „Bonbon-Laden“ machen - hier kann man seinen eigenen „Lollie“ selbst herstellen. Wem es nach einem deutschen Klassiker gelüstet, der sollte unbedingt im Edel & Scharf am Bootshafen vorbeischauen: Hier gibt’s großartige Currywurst nach altem Handwerk, serviert mit Trüffelpommes und Schampus! Sehr edel - muss aber nicht unbedingt scharf sein.