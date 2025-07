Serie setzt sich fort: Bankomat fliegt in die Luft

Tatserie reißt nicht ab

Die Serie an Bankomatsprengungen in mehreren Bundesländern reißt indes nicht ab. Im Juni wurden neben dem Vorfall in der Supermarktfiliale und zwei Explosionen in einer Nacht in Wien-Donaustadt auch Fälle in Wien-Liesing und in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gemeldet. In Mödling blieb es jedoch beim Versuch – die Täter flüchteten ohne Beute.