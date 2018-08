Normandie: Flusskreuzfahrt auf der Seine

„Lieber Gott, gib mir lange Gesundheit, ab und zu Liebe, nicht zu oft Arbeit, aber jederzeit Calvados.“ Dieses frei übersetzte „Gebet der Normannen“ macht sofort klar, dass hier die Kulinarik und das Genießen einen hohen Stellenwert haben. Und genau aus diesem Grund wird auch die Calvados-Verkostung an diesem Tage nicht die einzige und letzte während des einwöchigen Aufenthalts in der französischen Normandie bleiben. Der gehört neben Cidre und Camembert Calvados zu den drei großen Cs dieser Gegend. Und auch die Engel scheinen ihn zu lieben, wie wir in der Destillerie erfahren. Zirka zwei Prozent der Produktion verflüchtigen sich nämlich jährlich aus den gut behüteten Fässern in den Kellern, in denen der bernsteinfarbene Apfelbrandwein ruht und reift. Und diesen Anteil nennt der Kellermeister „Anteil der Engel“.