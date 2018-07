KV-Abschluss bei AUA geplatzt: Flugausfälle drohen

Mitten in der Hauptreisezeit ist der Abschluss des neuen Kollektivvertrags für das AUA-Bordpersonal geplatzt: Nach der Einigung auf ein Eckpunktepapier am 1. Mai hätte der fertig ausformulierte Vertragstext am 18. Juni unterschrieben werden sollen. Stattdessen sei er vom Unternehmen wieder aufgeschnürt worden, berichtete der Betriebsrat der heimischen Fluglinie am Dienstag. Für Ende Juli sind Betriebsversammlungen geplant. Nun drohen Verspätungen und Ausfälle.