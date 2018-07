Pernsteiner auf Kitzbüheler Horn starker Zweiter!

Riccardo Zoidl büßte als Zwölfer und zweitbester Österreicher über eine Minute ein. „Das ist nicht super-super, aber es ist okay. Nach Rang 25 mit über vier Minuten Rückstand im Vorjahr bin ich echt zufrieden“, sagte der Rundfahrtsieger von 2013 über seinen Auftritt auf dem ungeliebt steilen Anstieg und gab sich kämpferisch. „Die nächsten Berge liegen mir mehr und ich kann auf alle Fälle zurückschlagen“, so der 30-Jährige aus der Felbermayr-Mannschaft. Noch mehr Zeit als Zoidl büßte der als Mitfavorit gehandelte Südafrikaner Louis Meintjes (Dimension Data) als 15. ein. Drittbester Österreicher ist nach Rang 22 Daniel Geismayr (Team Vorarlberg) an der 20. Stelle. Der Mountainbiker hat im Gesamtklassement aber schon fast drei Minuten aufzuholen. Mit den knappen Zeitabständen von 50 Sekunden unter den Top Ten brachte das Horn, das zum bereits 19. Mal in Serie als Etappenziel fungierte, im Kampf um das rote Führungstrikot noch lange keine Vorentscheidung. Denn nach der Dienstag-Etappe von Kitzbühel nach Prägraten warten noch weitere drei Bergankünfte wie der Großglockner (5. Etappe) und der Sonntagberg (7.).