Paragleiter-Drama um renommierten Klavierbauer

Todesdrama am Fuße des Monte Baldo in der Nähe des Gardasees: Am Sonntagvormittag verunglückte Gerhard F. aus Wien-Leopoldstadt beim Paragleiten tödlich. Seine Freunde wurden Zeugen des Dramas und berichteten, dass der Gleitschirm des 55-jährigen Klavierbauers plötzlich zusammengeklappt ist.