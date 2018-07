Vier Moped-Fahrer bei Unfällen schwer verletzt

Am schwersten erwischte es den 16-jährigen Burschen aus Weilbach, der offenbar am Heimweg war, als er in St. Georgen/Obernberg in den Straßengraben fuhr und schwerst verletzt liegen blieb. Ein Jogger fand das Unfallopfer und schlug Alarm. Der 16-Jährige kam per Rettungshelikopter „Europa 3“ in den NeuromedCampus nach Linz, da er offensichtlich schwere Kopfverletzungen erlitten hatte.