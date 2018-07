KTM bringt im Herbst die 790 Duke als Reiseenduro

In punkto Ergonomie will KTM zulegen; viele Elemente sollen einstellbar ausgelegt sein, um an Fahrer und Fahrsituationen angepasst werden zu können. Angekündigt wurde auch ein umfangreiches Paket an Fahrassistenzsystemen inklusive Schräglagensensorik (Traktionskontrolle, Kurven-ABS, Offroad-ABS), wie wir es auch schon vom Naked-Bike kennen.