KTM 790 Duke: Ist sie „so geil, wie alle sagen“?

„Ist die wirklich so geil, wie alle sagen?“, fragt mich ein Typ, der in Wien neben mir an einer roten Ampel anhält. Er auf irgendeiner Supermoto, ich auf der KTM 790 Duke. „Nein“, grinse ich, „noch viel geiler!“ Dieses kleine Kraftpaket voll Fahrfreude, Leichtigkeit und elektronischer Topausstattung sucht derzeit seinesgleichen. Und irgendwie sieht man der Mattighofnerin gar nicht an, wie sehr sie einen in Verzückung versetzen kann.