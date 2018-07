73-Jährige verursachte mit 1,86 Promille Unfall

Die 73-jährige Linzerin war gegen 19.45 Uhr in schwer angetrunkenem Zustand mit dem Auto auf der B 126 in Richtung Linz unterwegs. In der Landeshauptstadt kam die Pensionistin plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 26-Jährigen aus St. Stefan am Walde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.